تعرف علي حالة الطقس في المملكة اليوم

الإثنين، 31-05-2021
10:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
كشف الباحث في المناخ والطقس و عضو لجنة تسميات الحالات المناخية، عبد العزيز
الحصيني ، عن حالة الطقس اليوم الاثنين في المملكة العربية السعودية .
و أشار الحصيني في تصريحات صحفية، إلي أن الأجواء اليوم ستكون من حارة إلي
حارة جدا علي معظم مناطق المملكة، حسبما نشرت " صدي " .
كما توقع الباحث وجود رياح
من متوسطة إلي شبه قوية علي أجزاء من الشرقية و
نجران و جنوب الرياض و سواحل مكة المكرمة
، لافتا إلي وجود فرصة لسقوط أمطار
متفاوتة علي أجزاء من مناطق المدينة و جنوب حائل و مرتفعات مكة .