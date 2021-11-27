تعرف علي حالة الطقس اليوم في السعودية

السبت، 27-11-2021
09:01 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 27
نوفمبر في المملكة العربية السعودية.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون صحو إلى غائم جزئياً
تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير
وجازان
,
كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة
الشرقية ومرتفعات عسير
، الباحة ومكة المكرمة
، حسبما نشرت " صدي" .
و لفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية
غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم / ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى
متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج
العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى
متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.