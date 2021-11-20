تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

السبت، 20-11-2021
09:36 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلم المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي عن حالة الطقس في المملكة اليوم
السبت 20 نوفمبر.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة و ثلوج على مناطق جازان،
عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها (
القنفذة والليث ) و كذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم
والأجزاء
الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء
من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض
، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار
على أجزاء من مناطق الرياض
، القصيم
، الشرقية، حسبما نشرت " صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 22-44 كم/ساعة وجنوبية شرقية
إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر
إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج,
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة
14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط
الموج.