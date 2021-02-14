تعرف علي الفوائد السحرية لتناول الشوفان

الأحد، 14-02-2021
02:21 م
متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر الشوفان
من
الوجبات الغذائية التي يقبل علي تناولها الكثيرين كونه غني بالعناصر الغذائية
المفيدة مثل الألياف و البروتين والمغنسيوم و البوتاسيوم و أحماض أوميجا 3 الدهنية
.
و أكدت أخصائية
التغذية فيكتور تايلور أن الشوفان
يغض النظر عن شكله أو حجمه فهو حبوب كاملة تحتوي
علي ألياف قابلة للذوبان ، مما يساعد علي خفض مستويات الكوليسترول
إذا تم تناولها
بانتظام ، حسبما نشرت " اسبوتنيك " .
و أشارت إلي أنه من
الأفضل أن يتم إضافة حليب قليل الدسم أو ماء لخلطه مع الشوفان
لتقليل السعرات
الحرارية و الدهون المشبعة ، محذرة من أن النكهات التي تبدو صحية مثل التفاح
والتوت تحتوي بشكل عام علي السكريات المضافة .
و نصحت بالامتناع عن
إضافة شراب القبقب أو السكر أو العسل إلي عصيدة الشوفان
ويفضل اختيار الفواكه و
المكسرات والبذور و إضافة الموز
أو الزبيب و جوزة الطيب و الفراولة والتوت والكرز
و بذور الشيا و القرفة و اللوز والتمر وعين الجمل و الزنجبيل وشرائح الكمثري .
ومن أهم فوائد
الشوفان
:
أكدت أبحاث أخرى من جامعة
مانيتوبا، في كندا، أن تناول الشوفان
يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب
والأوعية
الدموية. وذلك لأن الاستهلاك اليومي للألياف الغذائية القابلة للذوبان يقلل من الكوليسترول
"الضار" بنسبة تصل إلى 10% ، لافتة إلي هناك علاقة إيجابية بين حبوب الشوفان
الكاملة ومستويات الكوليسترول
في الدم.
ومن الممكن أن يؤدي خفض
مستويات الكوليسترول
في الجسم إلى منع الأوعية الدموية من الضيق وانسدادها، وهذا بدوره
يقلل من خطر تعرض الشخص لمشاكل في القلب
أو السكتة الدماغية، ما يعني أن لديك فرصة
أكبر للعيش عمرا مديدا.