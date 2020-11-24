أختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأردنية من أصول فلسطينية ، ريما دودين ، ضمن طاقم البيت الأبيض الجديد .و عملت ، ريما كمتطوعة في فريق بايدن هاريس الانتقالي و شغلت منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ ، ريتشارد دوربين و مستشارة له ، كما عملت مديرة أبحاث و مساعدة للجنة دوريين القضائية الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والقانون .يذكر أن دودين تنحدر من عائلة بقرية " دورا " جنوب الضفة الغربية كمستشار متطوع لحماية الناخبين في عدد من الحملات بما في ذلك حملة " أوباما من أجل أمريكا " .