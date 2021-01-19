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تعرف علي أول حفيد للملك عبد العزيز والذي تولي تربيته بنفسه

الملك عبد العزيز آل سعود
الملك عبد العزيز آل سعود
 
الثلاثاء، 19-01-2021 10:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض الصحف السعودية تقارير عن الملك عبد العزيز آل سعود و أحفاده ، و أول حفيد له قام بتربيته بنفسه.
و الملك عبد العزيز له عدد كبير من الأحفاد من أبنائه وبناته ، إلا أن الأمير فيصل بن تركي هو  أول أحفاد الملك ، حيث ولد عام 1337 هـ  الموافق 1918 م ، وقج تولي جده تربيته بنفسه يشاركه عمه الملك سعود ، حسبما نشرت " صدي " .
يذكر أن الأمير فيصل بن تركي الأول كان يدرس في مدرسة الأمراء بالرياض ، وكان أول وزير للعمل والشئون الاجتماعية ، وترأس وزارة الداخلية  ، وكان له 5 أولاد و 4 بنات وتوفي 1388 هـ / 1968 م .
 

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