تعرف علي أول حفيد للملك عبد العزيز والذي تولي تربيته بنفسه

الثلاثاء، 19-01-2021
10:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض الصحف السعودية تقارير عن الملك عبد العزيز
آل سعود و أحفاده ،
و أول حفيد له قام بتربيته بنفسه.
و الملك عبد العزيز
له عدد كبير من الأحفاد من أبنائه وبناته ، إلا أن
الأمير فيصل بن تركي هو أول أحفاد الملك ،
حيث ولد عام 1337 هـ الموافق 1918 م ، وقج
تولي جده تربيته بنفسه يشاركه عمه الملك سعود ، حسبما نشرت " صدي " .
يذكر أن الأمير فيصل بن تركي الأول كان يدرس في مدرسة الأمراء بالرياض ،
وكان أول وزير للعمل والشئون الاجتماعية ، وترأس وزارة الداخلية ، وكان له 5 أولاد و 4 بنات وتوفي 1388 هـ /
1968 م .