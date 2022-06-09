تعرف على « شيلا الرويلي» أول امرأة يتم تعيينها في البنك المركزي السعودي

الخميس، 09-06-2022
03:05 م
انتشر خبر تعيين أول امرأة سعودية، عضوا بمجلس إدارة البنك
المركزي السعودي، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على تعيين 5 أعضاء من غير موظفي
الحكومة بمجلس إدارة البنك المركزي السعودي
من بينهم شيلا بنت عذيب الرويلي.
من هي شيلا الرويلي
تمتلك شيلا سيرة عملية مميزة، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس
من جامعة الملك فيصل، وشهادتي ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت،
وكذلك من كلية سلون لإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتقنية.
الأفضل بين 25 امرأة في قطاع الطاقة
تم اختيار شيلا ضمن قائمة لأكثر 25 امرأة مؤثرة في قطاع الطاقة
لعام 2021، من قبل مؤسسة هارت إنيرجي، والتي ركزت على النساء اللاتي أحدثن علامة فارقة
في هذا القطاع عالميا.
إنجازاتها في آرامكو
حققت شيلا العديد من الإنجازات في أرامكو منذ أن انضمت له
عام 1998، وقدمت العديد من المشاريع المهمة، ولها كثير من المناصب بمجالات إدارة المشاريع
والاستثمار والتجارة أيضا.
خبرتها في المجال المالي
تمتلك خبرة كبيرة في المجال المالي، تمتد إلى أكثر من 22
عاماً، حيث تشغل حالياً منصب الرئيسة التنفيذية لشركة وصاية العالمية للاستثمار منذ
يناير 2019.
مناصبها في النفط السعودي
شغلت العديد من المناصب في شركة أرامكو عملاق النفط السعودي،
منها منصب مدير إدارة التحليل العالمي خلال الفترة 2018 – 2019، ومدير إدارة المخاطر
المالية في إدارة الخزانة، ومنصب رئيسة قسم إدارة الاستثمار في إدارة الخزانة.
كما عملت الرويلي كمحللة مالية، حيث عملت على تمويل المشاريع
بين عامي 2005 و 2006 كما أنها عملت محللة مالية للعملات الاجنبية بين عامي 2000 و
2002.
العضويات
وعلى صعيد العضويات فهي حاليا عضو في مجلس إداة البنك الأهلي
السعودي منذ مايو 2021، وكذلك عضو مجلس إدارة حصانة للاستثمار وشركة أرامكو السعودية
لإدارة الاستثمار، كما تشغل عضوية اللجنة التوجيهية للتنوع والشمول في شركة أرامكو
السعودية
.
شهاداتها
حصلت شيلا الرويلي
على ماجستير في إدارة الأعمال عام
2018 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الإدارة
المالية عام 1997 من الجامعة الامريكية في بيروت، إضافة إلى البكالوريوس في هندسة العمارة
الداخلية عام 1987 من جامعة الملك فيصل.