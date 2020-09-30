تعرف على الطلب الذي لم يستطع أمير الكويت تنفيذه لزوجته

الأربعاء، 30-09-2020
10:02 م
محمد فضل
لم يكن
يتحدث أمير الكويت
الراحل الشيخ صباح الأحمد
، عن حياته الأسرية والعائلية، إلا أنه
روى موقف
ا طريفا حدث مع زوجة
ه.
وخلال
حديث الشيخ الراحل في أحد اللقاءات التلفزيونية، قال إن "زوجة
ه كانت تطالبه بأن
يتوقف عن الضحك في بعض المواقف، ليرد عليها بأنه يرغب في ذلك إلا أن الأمر أصبح عادة
مع الوقت ولا يستطيع أن يغيرها".
وقال
الأمير: "زوجة
ي رحمة الله عليها كانت تقولي لي ما تقدر تسكر حنكك عن الضحك، وكنت
أقولها هذا طبعي وتعودت عليه".
وعلى
عكس من سبقوه من قادة الكويت الذين تولوا حكم البلاد، لم يتزوج أمير الكويت
الراحل
الشيخ صباح الأحمد
الجابر الصباح، أكثر من زوجة
، فكانت واحدة فقط، وأنجب منها أربعة
أبناء، رحل اثنان منهم وهو على قيد الحياة.
وتزوج
الراحل الشيخ صباح الأحمد
، وهو في ريعان شبابه من الشيخة فتوح السلمان الحمود الصباح،
ابنة عم والده أحمد الجابر الصباح، في أربعينيات القرن العشرين.
وتُوفيت
"فتوح" قبل الغزو العراقي للكويت، عام 1990، وبعد وفاتها انتشرت شائعات بأن
هناك زوجة
جديدة لأمير الكويت
إلا أن ذلك لم يثبت.