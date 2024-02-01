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تعرضت للتنمر الجماعي.. طالب أمريكي يعتدي على طالبة سعودية محجبة (فيديو)

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تعرضت للتنمر الجماعي.. طالب أمريكي يعتدي على طالبة سعودية محجبة (فيديو)

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الخميس، 01-02-2024 11:27 ص


وثق مقطع فيديو متداول اعتداء طالب أمريكي على طالبة سعودية ترتدي الحجاب، داخل مدرسة متوسطة في إحدى ضواحي شيكاغو.
وأظهر الفيديو طالبا يهاجم زميلته في الفصل، ويدفعها بعنف إلى الخزانة ويتسبب في سقوطها على الأرض داخل مدرسة جلينسايد المتوسطة.
وذكرت فوكس نيوز الأمريكية، أن الطالبة التي تعرضت للاعتداء سعودية الجنسية.
ووصفت مجموعة المناصرة CAIR Chicago الهجوم الذي تعرضت له الطالبة بأنه تنمر وتعصب بسبب ارتدائها الحجاب.
من جانبها، علقت سفارة المملكة في أمريكا، على تعرض طالبة سعودية للضرب على يد طالب أمريكي في شيكاغو.
وأفادت السفارة في بيان لها: إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المعرفات على منصة "إكس" بشأن تعرض طالبة في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذو دوافع عنصرية، وما تمت الإشارة إليه بأن الضحية هي "مواطنة سعودية".
وأضافت: تفيد أنه بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها
أمن وسلامة
وتابعت: ستستمر السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة.


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