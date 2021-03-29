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تعاون مشترك بين الإمارات والصين لإطلاق مشروع لتصنيع اللقاحات

تعاون مشترك بين الإمارات والصين لإطلاق مشروع لتصنيع اللقاحات
تعاون مشترك بين الإمارات والصين لإطلاق مشروع لتصنيع اللقاحات
 
الإثنين، 29-03-2021 01:04 م متابعات- أمينة عبد العال
أطلق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره الصيني ، ووانج يي ، المشروع المشترك " علوم الحياة و تصنيع اللقاحات " في دولة الإمارات .
و قد أطلق المشروع بين مجموعة " جي 42 " الإماراتية و مجموعة " سينو فارم " الصينينة ، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية .
في سياق متصل أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات والصين دشنتا فصل جديد في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه شراكة من أجل الإنسانية .
جدير بالذكر أنه بناء علي الإعلان تم تدشين أول خط تصنيع و إنتاج لقاح " كوفيد_ 19 " في دولة الإمارات بين المجموعتين .   
 

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