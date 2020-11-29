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تطور هام بشأن إصابات كورونا في السعودية

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تطور هام بشأن إصابات كورونا في السعودية
 
الأحد، 29-11-2020 06:25 م الطيب حسين
حدث تطور هام بشأن إصابات فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد.

جاء هذا بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد أن اعتمادها آلية جديدة لنشر آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أثناء إيجاز صحفي، أن الآلية الجديدة تقضي بالإعلان عن مستجدات تفشي الفيروس التاجي في المملكة من خلال خريطة الإصابات الأسبوعية، بدلا عن التقارير اليومية.

وأشار المتحدث إلى استقرار معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في المملكة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى الوقت نفسه إلى تذبذب عدد الإصابات في تبوك.

وشدد العبد العالي على أن التقيد بالاشتراطات الصحية يمثل السبب الرئيسي لتراجع معدل حالات كورونا في المملكة.

 

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