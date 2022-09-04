تطورات خطيرة.. أردوغان يهدد اليونان بشدة: ستدفعون ثمنًا باهظًا

الأحد، 04-09-2022
09:04 ص
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إطلاق تحذيراته وتهديد
اته لليونان.
وهدد أردوغان
، بتدفيع أثينا "ثمنًا باهظًا" في حال واصلت انتهاك
المجال الجوي التركي و"مضايقة" الطائرات التركية فوق بحر إيجه.
كما قال متحدثاً أمام حشد في منطقة البحر الأسود، أمس السبت: "أيتها
اليونان
، ألقي نظرة على التاريخ. إذا مضيتِ قدمًا، ستدفعين ثمنًا باهظًا"،
بحسب ما نقلت فرانس برس .
وذكر بمدينة إزمير قائلا "لدينا كلمة واحدة لليونان لا تنسوا
إزمير"، في إشارة إلى المدينة المطلّة على بحر إيجه والتي يسمّيها اليونان
يون
سميرنا.
وشدد على أن "احتلال جزر بحر إيجه القريبة من بلاده لا يلزم تركيا،
معتبراً أنه حين تأتي اللحظة، ستفعل أنقرة ما يلزم، وقد تصل فجأة خلال
الليل"، مكرّرًا عبارة غالبًا ما كان يستخدمها لإطلاق عملياته في سوريا.