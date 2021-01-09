تطورات جديدة حول أزمة سد النهضة

السبت، 09-01-2021
04:41 م
أحمد سالم
ذكرت فضائية العربية السعودية، اليوم السبت، عن عقد لجنة خبراء الاتحاد الأفريقي اجتماعا ثنائيا مع السودان حول سد النهضة
.
ومن ناحية أخرى، أكد السودان التزامه بمواصلة التفاوض حول سد النهضة
الإثيوبي، تحت رعاية الإتحاد الإفريقي في أي وقت حال تعديل المنهجية بإعطاء دور أكبر للخبراء.
جاء ذلك في رسالة بعث بها وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، لوزيرة التعاون بجنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي.
ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال عباس، إن السودان لا يحتمل ولا يتحمل المضي في مفاوضات لا نهاية لها ولا تنتهي بنتائج وحلول ذات قيمة.
وأشاد بالتغير في منهجية التفاوض التي طالب بها السودان عبر إعطاء دور لخبراء الإتحاد الإفريقي والتي تجلت في المذكرة التفاهمية التي أعدت من قبلهم، مما حدا بالخرطوم للمشاركة في اجتماع 3 يناير 2021، على مستوي وزراء الخارجية والري للدول الثلاث، معتبرا هذه المذكرة أرضية يمكن بدء التفاوض حولها.
ولفتت الوكالة إلى أن رسالة الوزير السوداني أشارت إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماعات ثنائية اختيارية بين الخبراء وكل من الدول الثلاث على حدى لمناقشة وتحديد نقاط الإختلاف تحضيرا لمسودة ثانية للاتفاق.