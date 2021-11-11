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تصعيد جديد من السعودية تجاه لبنان

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جورج قرداحي
Native
الخميس، 11-11-2021 12:46 م

قالت تقارير إعلامية لبنانية إن السفارة السعودية بصدد اتخاذ إجراءات جديدة تخص إصدار تأشيرات دخول المملكة للبنانيين.
وحسب قناة "إم تي في"، فإن سفارة الرياض في بيروت ستشدد في الأيام المقبلة إجراءاتها على إصدار التأشيرات.
ونقلت القناة عن مصادرها أن "الخطوات التصعيدية التي تفرضها السعودية، تزامناً مع الأزمة الحادة مع لبنان، ستشتدّ في الأيام المقبلة، بحيث ستقتصر التأشيرات الصادرة عن سفارة الرياض في بيروت على الحالات الإنسانيّة فقط".
يشار إلى أن "وزارة الداخلية الكويتية كانت قد أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر"، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.
واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن مليشيا الحوثي "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
 

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