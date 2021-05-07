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تصريح مفاجئ من وزارة الحج والعمرة عن حج هذا العام

ارشيفية
ارشيفية
Native
الجمعة، 07-05-2021 09:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبد المنعم سعيد أنه لم يتم إصدار أي تعليمات رسمية بخصوص إقامة مناسك الحج لهذا العام 1442 هـ.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المملكة العربية السعودية حريصة علي تمكين المسلمين حول العالم جميعهم من أداء مناسك الحج لكنها تضع سلامة الحجاج أولا ، حسبما نشرت " العربية نت " .
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج المملكة حسب الاشتراطات الصحية وعبر تطبيقي " اعتمرنا" و" توكلنا " .
 

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