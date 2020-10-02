تصريح مفاجئ لرئيس فرنسا عن الإسلام

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
الجمعة، 02-10-2020 12:25 م متابعات- أمينة عبد العال
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أن الإسلام ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم لافتا إلي أن الإسلام يحاول خلق منظومة موازية لإحكام سيطرته في البلاد .
و أضاف ماكرون خلال مؤتمره الصحفي :" أن الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم ولا نراها في بلادنا فقط ، مشددا علي كونها أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية و المشاريع الدينية و السياسية التي تؤدي إلي تصلب شديد للغاية ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
و أشار ماكرون إليأن الدولة الفرنسية مكافحة الانفصالية الإسلامية التي تؤدي في نهاية المطاف إلي تأسيس مجتمع مضاد ، متابعا هناك في هذا الإسلام الراديكالي الذي هو صلب موضوعنا إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلي الالتفاف علي قوانين الجمهورية وخلق قانون مواز له قيم أخري و تطوير تنظيم آخر للمجتمع  .
 

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