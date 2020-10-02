تصريح مفاجئ لرئيس فرنسا عن الإسلام

الجمعة، 02-10-2020
12:25 م
متابعات- أمينة عبد العال
قال الرئيس الفرنسي
إيمانويل
ماكرون ، أن الإسلام ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم لافتا
إلي أن الإسلام يحاول خلق منظومة موازية لإحكام سيطرته في البلاد .
و أضاف ماكرون خلال
مؤتمره الصحفي :" أن الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم ولا
نراها في بلادنا فقط ، مشددا علي كونها أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية
و المشاريع الدينية و السياسية التي تؤدي إلي تصلب شديد للغاية ، حسبما نشرت "
سبوتنيك " .
و أشار ماكرون إليأن
الدولة الفرنسية مكافحة الانفصالية الإسلامية التي تؤدي في نهاية المطاف إلي تأسيس
مجتمع مضاد ، متابعا هناك في هذا الإسلام الراديكالي الذي هو صلب موضوعنا إرادة
علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلي الالتفاف علي قوانين الجمهورية وخلق قانون مواز
له قيم أخري و تطوير تنظيم آخر للمجتمع .