الجمعة، 06-11-2020
06:08 م
الطيب حسين
أعاد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الجدل مجددًا حول موقفه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكتب اليوم الجمعة عبر "تويتر": "على وشك ان يصبح الرئيس الأمريكي رقم 46".
وقبل يومين هوجم "عبدالله" واتهم بتأييد ترامب
عندما كتب: "إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب
ان يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء".
وبعد الهجوم الكثيف عليه عاد ليوضح: "لو فاز بايدن
بصوت واحد فهو فوز وسيصبح الرئيس ولو قررت المحكمة العليا ان ترامب
هو الاحق بالفوز فسيبقى رئيسا ل 4 سنوات قادمة كما حدث لجورج بوش لكن القصد بفوز باهت لبايدن
ان الجميع توقع له ولحزبه الديمقراطي فوزًا ساحقًا وهذا لم يحدث لذلك جاء وصف الفوز ان فاز بانه باهت وليس كاسح".