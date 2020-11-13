تصريح غريب من أردوغان حول التدخين

الجمعة، 13-11-2020
03:19 م
الطيب حسين
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
بتصريحات حول التدخين
وصفها البعض بالغريبة.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن "أردوغان
" قوله: "التدخين
أكبر مصيبة خلال مرحلة انتشار فيروس كورونا".
كما تابع: "لقد بات الإقلاع عنه ضروريا من أجل صحتنا".
والأربعاء الماضي أعلنت وزارة الداخلية التركية حظر التدخين
في الأماكن العامة، في إطار الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة مرتبطة بإلزام الناس بارتداء الكمامات، حيث يخلعها الكثيرون أثناء التدخين
.
ومن 12 نوفمبر اعتبر حظر التدخين
في الشوارع وكل الأماكن العامة، بما فيها الساحات ومواقف الحافلات.