الجمعة 24 مايو 2024
توقيت مصر 00:30 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار يقفز ويسجل هذا الرقم

تصريح صادم لوزير الخارجية الأمريكي عن وفاة الرئيس الإيراني: الشعب أصبح بوضع أفضل

نصيحة غريبة من بايدن لمن يريد الزواج

لاستعطاف العالم.. الاحتلال يعرض فيديو للحظة أسر 5 مجندات على يد كتائب القسام

الإفتاء: يجوز الإجهاض في هذه الحالة.. وطبيب يرد (فيديو)

ناجية من حادث "معدية أبو غالب" تفجر مفاجأة عن سبب الكارثة

الأمن يفحص فيديو تعرض فنانة شهيرة للتحرش من سائق أوبر

"سكران طينة".. فيديو صادم لـ أحمد الفيشاوي يثير الجدل

شاهد ‎.. خطوبة "هتان السيف" ومواطنها اللاعب "عبدالله القحطاني"

مدير مكتب الرئيس الإيراني يفجر مفاجأة عن سقوط الطائرة

تصريح صادم لوزير الخارجية الأمريكي عن وفاة الرئيس الإيراني: الشعب أصبح بوضع أفضل

664d65e24c59b77a444a76fd
ا
الخميس، 23-05-2024 01:36 م


 

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الشعب الإيراني أصبح بوضع أفضل بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، ردا على سؤال السناتور تيد كروز حول التعازي الرسمية التي أرسلتها الخارجية الأمريكية إلى طهران: "نحن بالتأكيد لسنا حزينين على وفاته".

وفي الوقت نفسه، أشار كروز إلى أنه "من المخجل أن يتم تنكيس الأعلام في مقر الأمم المتحدة في جنيف حدادا على وفاة الرئيس الإيراني".

كما سأل كروز عما إذا كان يعتقد أن "العالم أصبح أفضل" بعد وفاة رئيسي، فرد بلينكن: "بالنظر إلى الأشياء الفظيعة التي تورط فيها كقاض وكرئيس، سأقول نعم، من الممكن أن يكون الشعب الإيراني في وضع أفضل".

بدوره، انتقد السناتور جون باراسو وزارة الخارجية بسبب تعازيها، واصفا مثل هذا القرار بأنه "خطأ فادح"، فأجاب بلينكن: "لقد أعربنا عن تعازينا الرسمية، ونحن نفعل ذلك عندما تفقد الدول قادتها سواء كانوا أعداء أم لا".

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعازيها لوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لكفاح الإيرانيين من أجل حقوق الإنسان والحريات.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين عن مقتل رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

إقرأ ايضا

664ee0644c59b7139b6a08c1

نصيحة غريبة من بايدن لمن يريد الزواج

قق

لاستعطاف العالم.. الاحتلال يعرض فيديو للحظة أسر 5 مجندات على يد كتائب القسام

Capture

مدير مكتب الرئيس الإيراني يفجر مفاجأة عن سقوط الطائرة

أخبار متعلقة

Capture

مدير مكتب الرئيس الإيراني يفجر مفاجأة عن سقوط الطائرة

ممممممم

واجهتهم سحابة.. إيران تكشف كواليس سقوط طائرة "رئيسي"

تت

الجثامين بدت متفحمة.. شاهد لحظة العثور على طائرة الرئيس الإيراني