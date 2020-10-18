تصريحات هامة لـ الملك سلمان في قمة العشرين

الأحد، 18-10-2020
11:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد الملك سلمان
بن عبد العزيز العاهل السعودي
أن المحافظة علي حياة
الإنسان وكرامه و علاج التحديات التي تواجه الشباب وحماية وظائفهم تظل في طبيعة
أولويات عمل مجموعة العشرين وفي قمة اهتماماتها .
و ألقي وزير التعليم السعودي الكلمة نيابة عن الملك سلمان
خلال قمة مجموعة
تواصل الشباب ، لافتا إلي أن الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام
حرصت علي الاستماع إلي توصيات مجموعة الشباب 20 من خلال مختلف اجتماعات مجموعات
العمل التي تمت دعوتهم لها .
ومن أهم كلمات العاهل السعودي
:" أبنائي وبناتي،
يعتبر الشباب عصب المجتمع النابض بالحياة وأنتم المستقبل حيث يضيف كل فرد منكم من مختلف
دول العالم رؤى هامة في تشكيل السياسات والتوصيات للقادة، كقيادات شابة لمستقبل واعد،
مضيفا إن تنوعنا الثقافي هو أحد المكاسب المهمة التي يجب أن نوظفها لإيجاد حلول للقرن
الحادي والعشرين، حيث شجعت وجهات نظركم المتنوعة والمناقشات الثرية على تقديم فكر جديدة
للنظر في المشكلات والتحديات التي قد تواجهن في المستقبل واقتراح الحلول للتصدي لها".
وتابع: "ولقد حرصت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين
خلال هذا العام على الاستماع إلى توصياتكم من خلال مختلف اجتماعات مجموعات العمل التي
تمت دعوتكم لها، وبناء على ما اتفقنا عليه كقادة لمجموعة العشرين خلال قمة القادة الاستثنائية
فإن جهودنا متمركزة حول إيجاد لقاح لجائحة كورونا ومكافحة تبعاتها الصحية والاجتماعية
والاقتصادية، مشددا على أن "معالجة التحديات التي تواجه الشباب وحماية وظائفهم،
خاصة في ظل الظروف الحالية تظل في طليعة أولويات عمل مجموعة العشرين وفي قمة اهتماماتها".