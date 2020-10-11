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تصريحات لاذعة من " قرقاش" للرئيس التركي وقطر

قرقاش
قرقاش
 
الأحد، 11-10-2020 10:02 ص متابعات- أمينة عبد العال


وجه وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، انتقادات للتصريحات التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص وجود قوات تركية في قطر.
وغرد "قرقاش" علي صفحته الرسمية علي " تويتر " قائلا :"تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة، التصريح يحاول إبعاد النظر  عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا" .
وأضاف في تغريدة أخري قائلا :" الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية واعادة انتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق".
علي الجانب الآخر عرد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية ، أحمد سعيد الرمحي ، علي التصريحات قائلا :"
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل النخب الحاكمة التي تتحدث عنها في البلدين غير مخولة باتخاذ القرارات السيادية التي تخص دولها؟ هل هذا ينطبق على دولتك التي أنت مسئول فيها؟ " .
وأضاف في تغريدة أخري :" وهل تم الاستفتاء الشعبي لدى دولتكم ايها المنظر العظيم على ما تتخذه (بعض) النخب الحاكمة بدولتكم من خطوات ازعجتوا العالم بأنها قرارات اسيادية!؟ " .

 

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