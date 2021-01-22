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تصريحات عاجلة من الكويت عن حظر التجوال

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 22-01-2021 11:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت مصادر حكومية كويتية أن الوضع الصحي في البلاد آمن و أن الحكومة ليس لديها نية لفرض أي حظر .
و أشارت المصادر في تصريحات صحفية لصحيفة " القبس " أن الحكومة لن تبحث الرجوع إلي المرحلة الثالثة  ، لافتة إلي أن الوضع الصحي لا يستدعي ذلك حاليا كما أن الإجراءات في المطار لم تتغير حتى الآن .
و أضافت المصادر أن "مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل لبحث بعض الملفات، من أبرزها استعدادات السلامة وإجراءاتها التي سيقدمها الطيران المدني لمواجهة السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا ".
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي قد قررت إلزام جميع الركاب القادمين إلى الكويت من جميع الدول بتقديم شهادة فحص pcr معتمدة، تثبت سلبية الإصابة بالفيروس صلاحيتها لا تزيد عن 72 ساعة، من تاريخ أخذ العينة وحتى وقت القبول على الرحلة من بلد المغادرة.
 

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