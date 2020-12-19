تصريحات عاجلة من البحرين عن اتفاق الرياض

السبت، 19-12-2020
11:32 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية لمملكة البحرين
عن ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف
اليمنية لاتفاق الرياض
باعتباره خطوة مهمة لتعزيز و توحيد الجهود اليمنية لمواجهة
الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .
كما أشادت بجهود المملكة العربية السعودية
والملك سلمان
بن عبد العزيز وولي
العهد الأمير محمد بن سلمان
عن جهودهم واهتمامهم بأمن واستقرار اليمن .
و أشارت وزارة الخارجية إلي أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كافة
مكونات المجتمع اليمني و انتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري ، حسبما نشرت
" سكاي نيوز " .
في سياق متصل صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، نايف
الحجرف ، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل الحكومة اليمنية من مختلف
المكونات السياسية اليمنية برئاسة معين عبد الملك ، لافتا إلي أن ذلك بناء علي
اتفاق الرياض
الموقع بين الحكومة اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي .