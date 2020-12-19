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تصريحات عاجلة من البحرين عن اتفاق الرياض

تصريحات عاجلة من البحرين عن اتفاق الرياض
اتفاق الرياض
 
السبت، 19-12-2020 11:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية لمملكة البحرين عن ترحيب المملكة بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض باعتباره خطوة مهمة لتعزيز و توحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران .
كما أشادت بجهود المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن جهودهم واهتمامهم بأمن واستقرار اليمن .
و أشارت وزارة الخارجية إلي أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كافة مكونات المجتمع اليمني و انتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
في سياق متصل صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، نايف الحجرف ، بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل الحكومة اليمنية من مختلف المكونات السياسية اليمنية برئاسة معين عبد الملك ، لافتا إلي أن ذلك بناء علي اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية و المجلس الانتقالي الجنوبي .
 

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