تصريحات صادمة لرئيس الشيشان عن المدرس المقتول

رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية

أستنكر رمضان قديروف ، رئيس جمهورية الشيشان الروسية واقعة مقتل المعلم الفرنسي الذي أساء لرسول الله صلي عليه وسلم ، داعيا الفرنسيين لعدم استفزاز المسلمين .

و أكد أن وسائل الإعلام ركزت علي قومية مرتكب الجريمة وهو عبد الله أنزوروف الشاب من أصل الشيشاني ، لافتا إلي أن هذه المأساة تبعث علي التفكير في أن المجتمع الفرنسي الذي يتحدث عن الديمقراطية كثيرا ما يخلط بينها وبين التساهل و إظهار التعامل غير المقبول مع القيم الإسلامية و لا يمكن وصف هذه الخطوات إلا بمسمي الاستفزاز .

و أضاف :" نحن ندين هذا الإعلام الإرهابي و نعزي ذوي القتيل و أنا أندد بالإرهاب بكل أنواعه تنديد قطعي ، مؤكدا أنه في فرنسا عندما تقوم مؤسسة حكومية معنية بصيانة العلاقات بين القوميات و الأديان حينها سيكون في هذا البلد مجتمع سليم .