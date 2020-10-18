تصريحات صادمة لرئيس الشيشان عن المدرس المقتول

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رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية
رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية
 
الأحد، 18-10-2020 01:07 م متابعات- أمينة عبد العال
أستنكر رمضان قديروف ، رئيس جمهورية الشيشان الروسية واقعة مقتل المعلم الفرنسي الذي أساء لرسول الله صلي عليه وسلم ، داعيا الفرنسيين لعدم استفزاز المسلمين .
و أكد أن وسائل الإعلام ركزت علي قومية مرتكب الجريمة وهو عبد الله أنزوروف الشاب من أصل الشيشاني ، لافتا إلي أن هذه المأساة تبعث علي التفكير في أن المجتمع الفرنسي الذي يتحدث عن الديمقراطية كثيرا ما يخلط بينها وبين التساهل و إظهار التعامل غير المقبول مع القيم الإسلامية و لا يمكن وصف هذه الخطوات إلا بمسمي الاستفزاز .
و أضاف :" نحن ندين هذا الإعلام الإرهابي و نعزي ذوي القتيل و أنا أندد بالإرهاب بكل أنواعه تنديد قطعي ، مؤكدا أنه في فرنسا عندما تقوم مؤسسة حكومية معنية بصيانة العلاقات بين القوميات و الأديان حينها سيكون في هذا البلد مجتمع سليم .
 

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