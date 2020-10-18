تصريحات صادمة لرئيس الشيشان عن المدرس المقتول

أستنكر رمضان قديروف ، رئيس جمهورية الشيشان الروسية واقعة مقتل المعلم
الفرنسي الذي أساء لرسول الله صلي عليه وسلم ، داعيا الفرنسيين لعدم استفزاز
المسلمين .
و أكد أن وسائل الإعلام ركزت علي قومية مرتكب الجريمة وهو عبد الله أنزوروف
الشاب من أصل الشيشاني ، لافتا إلي أن هذه المأساة تبعث علي التفكير في أن المجتمع
الفرنسي الذي يتحدث عن الديمقراطية كثيرا ما يخلط بينها وبين التساهل و إظهار
التعامل غير المقبول مع القيم الإسلامية و لا يمكن وصف هذه الخطوات إلا بمسمي
الاستفزاز .
و أضاف :" نحن ندين هذا الإعلام الإرهابي و نعزي ذوي القتيل و أنا
أندد بالإرهاب بكل أنواعه تنديد قطعي ، مؤكدا أنه في فرنسا عندما تقوم مؤسسة
حكومية معنية بصيانة العلاقات بين القوميات و الأديان حينها سيكون في هذا البلد
مجتمع سليم .