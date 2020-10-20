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تصريحات روسية خطيرة عن أمن الخليج

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تصريحات روسية خطيرة عن أمن الخليج
 
الثلاثاء، 20-10-2020 06:28 م الطيب حسين
أطلق وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تصريحات خطيرة اليوم الثلاثاء، عن أمن منطقة الخليج.

وأكد الوزير الروسي البارز، أن منطقة الخليج تبقى أسيرة ميول خطيرة لزعزعة الاستقرار، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى متابعة التطورات هناك عن كثب.

وقال لافروف في كلمة ألقاها عبر الفيديو، خلال جلسة مناقشات رفيعة المستوى نظمها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في منطقة الخليج: "كنا ننطلق، عند تنظيمنا جلسة اليوم، من أن ضمان الهدوء في منطقة الخليج يعد مسألة مهمة وملحة بالنسبة للمجتمع الدولي أجمعه، وانطلاقا من ذلك نعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون محط الاهتمام المستمر من قبل مجلس الأمن الدولي، المسؤول عن ضمان السلام والأمن في العالم".
 

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