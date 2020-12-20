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تصريحات جديدة من بن سلمان عن اتفاق الرياض

اتفاق الرياض
اتفاق الرياض
 
الأحد، 20-12-2020 09:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن المملكة تستمر في نهج ثابت يعكس مظاهرة سياسة المملكة الرامية إلي تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .
وأضاف في تصريحات صحفية أن المملكة تبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية، لافتا إلى أن جهود ولي العهد تكللت بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنيين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذي به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، حسبما نشرت " صدي " .
وأشار  إلى أن هذا الانجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري تحقق بالاستجابة الفاعلة والأخوة الصادقة من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن أمام كل الاعتبارات ، من الأعماق أحييهم ، مؤكدا أن الاتفاق تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الإطراف اليمنية لها، دلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
 

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