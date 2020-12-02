الأربعاء 02 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حلا شيحة تعلن ارتباطها بـ معز مسعود: رحلتنا واحدة

مشادات وتراشق بالألفاظ بين وزير الخارجية الأمريكية و وزير الخارجية التركي

اغتصب زوجة صديقه.. تطور مفاجئ في قضية هزت الكويت

شوبير يكشف ملعب نهائي الكأس

تصرف مفاجيء وغير متوقع لـ مي العيدان بشأن أحمد بدير

خالد الغندور يكشف حقيقة طلب بن شرقي الرحيل عن الزمالك

بعد ساعات من التحقيقات.. قرار مفاجئ من النيابة بشأن سلمى الشيمي

130 مليون جنيه تضخها السعودية لـ" ماجيك لاند "

أسرار جديد يعلنها ترامب عن الانتخابات الرئاسية وبقاءه في البيت الأبيض

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

ADS
 

تصريحات جديدة من السعودية عن القضية الفلسطينية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 02-12-2020 09:34 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الخارجية السعودي ، فيصل بن فرحان بن عبد الله علي أن القضية الفلسطينية عربية أساسية لافتا إلي أن المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن .
و بعص الوزير رسالة تضامنية اليوم إلي اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف  بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "
وجاء في الرسالة :"  موقف السعودية ما يزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل".
 و أضاف : "تعرب المملكة مجددا عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".
 

إقرأ ايضا

وزير الخارجية الأمريكية و نظيره التركي

مشادات وتراشق بالألفاظ بين وزير الخارجية الأمريكية و وزير الخارجية التركي

ترامب

أسرار جديد يعلنها ترامب عن الانتخابات الرئاسية وبقاءه في البيت الأبيض

بايدن

" أشياء رهيبة " أطلع عليها بايدن في تقارير المخابرات

أخبار متعلقة

ارشيفية

الشورى يطالب بمنح " كتيب " مع عقد القران .. ما الأمر

وزير الدولي السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير

ردا علي حظر ألمانيا تصدير الأسلحة للسعودية.. الجبير : لسنا بحاجة إليها

مصنع لترويج الخمور في مكة

ضبط مصنع لترويج الخمور في مكة

ارشيفية

بشري سارة من السعودية للدفعة 36

جو بايدن

أمير سعودي يعلق علي فوز بايدن في الانتخابات

ارشيفية

رسميا.. السعودية تلغي نظام الكفالة