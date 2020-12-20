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تصريحات جديدة صادمة لـ" ترامب " عن الانتخابات الرئاسية

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تصريحات جديدة صادمة لـ" ترامب " عن الانتخابات الرئاسية

ترامب
ترامب
 
الأحد، 20-12-2020 01:27 م متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارف علي الخروج من البيت الأبيض إلا أن تصريحاته عن التزوير في الانتخابات مستمرة ، حيث غرد علي "تويتر " بأن ما حدث في الانتخابات هي عملية تزوير الأكبر في التاريخ .
وقال في تغريدته :" أكبر تزوير للانتخابات في تاريخ بلادنا " ، حسبما نشرت العديد من الصحف العالمية والمحلية .
يأتي ذلك بعد تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض ، كايلي ماكناني ، أن الرئيس المنتهية ولايته مستمر في الطعن علي نتائج الانتخابات رغم تأكيد المجمع الانتخابي قبل أيام أن منافسه المرشح الديمقراطي ،جو بايدن، هو الفائز في انتخابات نوفمبر وبالتالي أصبح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة .
و أضافت ماكناني: " لا يزال ترامب منخرطا في الطعون القانونية علي نتائج الانتخابات 2020 الرئاسية ، مؤكدة أن تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية وحملة الرئيس الأمريكي تواصل عملها بهذا الخصوص .
جدير بالذكر أن الاثنين الماضي أعلن المجمع الانتخابي فوز بايدن في الانتخابات و أنه الرئيس المقبل للولايات المتحدة .
 

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