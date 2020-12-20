الأحد، 20-12-2020
01:27 م
متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
شارف علي الخروج من البيت
الأبيض إلا أن تصريحاته عن التزوير في الانتخابات مستمرة ، حيث غرد علي
"تويتر " بأن ما حدث في الانتخابات هي عملية تزوير الأكبر في التاريخ .
وقال في تغريدته :" أكبر تزوير للانتخابات في تاريخ بلادنا " ،
حسبما نشرت العديد من الصحف العالمية والمحلية .
يأتي ذلك بعد تأكيد المتحدثة باسم البيت الأبيض
، كايلي ماكناني ، أن
الرئيس المنتهية ولايته مستمر في الطعن علي نتائج الانتخابات رغم تأكيد المجمع
الانتخابي قبل أيام أن منافسه المرشح الديمقراطي ،جو بايدن
، هو الفائز في انتخابات
نوفمبر وبالتالي أصبح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة .
و أضافت ماكناني: " لا يزال ترامب
منخرطا في الطعون القانونية علي
نتائج الانتخابات 2020 الرئاسية ، مؤكدة أن تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة
فقط ضمن العملية الدستورية وحملة الرئيس الأمريكي تواصل عملها بهذا الخصوص .
جدير بالذكر أن الاثنين الماضي أعلن المجمع الانتخابي فوز بايدن
في
الانتخابات و أنه الرئيس المقبل للولايات المتحدة .