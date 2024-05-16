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تصدرت الترند.. ملك السعودية يصدر عدة أوامر ملكية مفاجئة

الملك
الملك سلمان
الخميس، 16-05-2024 10:03 ص

 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة أوامر ملكية، جاءت كالتالي وفق وكالة الأنباء الرسمية واس:

أمر ملكي: يعين صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

 

أمر ملكي: يعفى معالي الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه.

 

أمر ملكي: يكلف صاحب السمو الأمير الدكتور / عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالقيام بعمل نائب وزير الحرس الوطني.

 

أمر ملكي: يعين معالي الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

 

أمر ملكي: يعيين معالي الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

 

أمر ملكي : تعفى معالي الأستاذة / الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها.

 

أمر ملكي: يعين معالي الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

 

أمر ملكي : تعين معالي الأستاذة / الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

 

أمر ملكي : يعين الأستاذ / مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

 

أمر ملكي : يعين المهندس/ سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

 

أمر ملكي : يعين الأستاذ / الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

 

أمر ملكي : يعين الأستاذ / عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي : يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي : يعين المهندس / أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

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