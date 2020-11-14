السبت 14 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«ساويرس»: « ماكرون أسيء فهم تصريحاته عن الرسول وهذا ما قصده»

دولة إسلامية جديدة ستطبع مع إسرائيل

إمام الحرم: تركي الحمد يدعو إلى دين جديد

تأسيس 1250 شركة حوثية لتمويل الإرهاب وتهريب الأموال

صدمة قوية.. ليفربول يتخلى عن محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

كنيسة تطرد قس بسبب علاقة جنسية مع رنين كريم

أطعمة تحمي من "سرطان الثدي " وتكافح الشيخوخة.. تعرف عليها

السيسي يستقبل رئيس جمهورية ناميبيا الأسبق

هوية لاعب توجو المصاب بكورونا

الإمارات تحتل مركز متقدم في قائمة العلامات التجارية

ADS
 

تصاعد الأعمال القتالية في إثيوبيا وتيجراي تلجأ للصواريخ

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 14-11-2020 12:35 م متابعات- أمينة عبد العال
تصاعدت الأعمال القتالية في إثيوبيا و لجأت تيجراي لاستخدام الصواريخ ، حيث سمع انفجاريين مساء أمس في بحر دار وجوندار  ، حسبما أعلن مكتب الاتصالات في إقليم أمهرا الإثيوبي المجاور لتيجراي .
و أعلن  فريق الطوارئ أن جبهة تحرير تيجراي أطلقت صاروخين باتجاه مدينتي بحردار و جوندار في ساعة متأخرة من مساء أمس مما تسبب في حدوث أضرار بمطاري المدينتين .  
وكان آبي أحمد رئيس الوزراء أثيوبيا قد دعا قوات وميليشيات جبهة تحرير تيجراي إلي الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني إنقاذ لأرواحهم لكن لم يتم الاستجابة للتحذير .
جدير بالذكر أن عدد سكان إقليم تيجراي الذي يحده من الشمال إرتيريا و من الغرب السودان حوالي 5 مليون نسمة ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا ورئيسها جبرا ميكائيل .
 

إقرأ ايضا

7ebd8658-5e44-4986-abff-faec66a552de

دولة إسلامية جديدة ستطبع مع إسرائيل

ارشيفية

الإمارات تحتل مركز متقدم في قائمة العلامات التجارية

ترامب

شعر ترامب الأبيض يثير ضجة .. ما السبب

أخبار متعلقة

ارشيفية

رئاسة الجمهورية تصدر عفو عام عن السجناء وتستثني هؤلاء

ارشيفية

الجيش يحذر من خطورة الوضع في أثيوبيا

ارشيفية

رئيس وزراء أثيوبيا : الجيش سيحل الأزمة

ارشيفية

مفاوضات جديدة لسد النهضة بين وزراء الدول الثلاثة اليوم

ارشيفية

بعد سد النهضة.. نزاع جديد لـ" أثيوبيا " مع الصومال