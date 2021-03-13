تسوية مقتل جورج فلويد مقابل 27 مليون دولار

السبت، 13-03-2021
12:40 م
توصلت السلطات المحلية في مدينة مينيابوليس الأمريكية إلى
تسوية تتضمن دفع 27 مليون دولار لأسرة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي تسببت وفاته عقب
القبض عليه في موجة احتجاجات في البلاد والعالم
ولقي فلويد مصرعه بعد أن جثا ضابط الشرطة ديريك شوفين بركبته
فوق رقبة الرجل الأسود الذي كان غير مسلح لمدة 8 دقائق و46 ثانية، وهو المشهد الذي
سجل بعدسات الكاميرات وأثار موجة من الاحتجاجات في البلاد والعالم.
وقال فريق المحامين الخاص بأسرته إن لحظة مقتل
فلويد
"أطلقت العنان لرغبة عميقة ومطالبة لا يمكن إنكارها بالعدالة والتغيير
".
ويجري الآن اختيار هيئة المحلفين لمحاكمة شوفين بتهمة القتل.
وتم اختيار ستة من إجمالي 12 محلفا من المقرر أن يحضروا الجلسة
الأولى من هذه المحاكمة في 29 مارس الجاري.
وصوت أعضاء المجلس المحلي لمدينة مينيابوليس بالإجماع لصالح
قبول تسوية نزاع
ات قبل المحاكمة تم التوصل إليها، هي الأكبر من حيث القيمة المالية
في تاريخ ولاية مينيسوتا.
وقال بين كرومب، محامي أسرة فلويد، إن "أكبر تسوية منازعات
قبل المحاكمة في قضية قتل عمد سوف تكون من أجل حياة رجل أسود، وهو ما يحمل بين طياته
رسالة قوية إلى الجميع تقول إن حياة السود مهمة بالفعل، وأنه لابد من وقف الممارسات
الوحشية للشرطة ضد أصحاب البشرة الملونة".