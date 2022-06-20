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تسريب جنسي صادم.. ابنة «بايدن» تستحم معه وتخون زوجها

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بايدن وابنته
Native
Teads
الإثنين، 20-06-2022 11:51 ص


أثارت مقتطفات مسربة من مذكرات أشلي ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بعض تصرفات والدها معها وبعض ما ورد في كتاب مذكراتها الخاصة، ردود فعل كبيرة وجدلا واسع النطاق.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام، فقد تم نشر وتسريب مقتطفات من اليوميات الشخصية لأشلي بايدن، ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي كشفت أنها استحمت مع والدها، والتي أثارت ردود فعل كبيرة.

ولفتت الوسائل إلى أنه لم يتم انتقاد بايدن بسبب السلوك غير اللائق فحسب، بل وصف الفعل أيضا بأنه تحرش بالأطفال.

وجاء في أحد هذه المقتطفات التي تم تسريبها من مذكرات أشلي، "لقد كنت دائما شخصا مجنونا ذات طابع جنسي مفرط في سن مبكرة.. أتذكر إلى حد ما ممارسة الجنس مع أحد أفراد الأسرة، أتذكر أنني مارست الجنس مع الأصدقاء في سن مبكرة، وأيضا الاستحمام مع والدي وهو أمر غير مقبول على الأرجح".

من جهته هاجم المقدم التلفزيوني في قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، الرئيس الأمريكي بعدما تم ذكره في المذكرات، حيث وصف كارلسون سلوك بايدن بالفظيع.

وعلق كارسلون: "تخيل أنك والد بنات. اسأل نفسك: هل هناك أي تفسير لمثل هذا السلوك يمكن أن يبرره؟ لا يوجد مثل هذا التفسير. هذا انحراف، هذا فظيع.

لا تذكر آشلي بايدن كم كانت عمرها في ذلك الوقت، عندما كانت تستحم مع والدها، ومع ذلك، كان من الواضح أنها كانت كبيرة بما يكفي لتتذكر ذلك".

الاستحمام مع ابنتك "غير مقبول!"، قال كارلسون مضيفا: "إذا لم تكن هذه محاولة للتحرش بقاصر، فهذا بالتأكيد سبب لزيارة الشرطة".


وانتقد الكثير من رواد تويتر تصرف بايدن بناء على ما ورد في مذكرات ابنته، واعتبره البعض أنه بمثابة "تحرش جنسي".

وفي مذكراتها كتبت آشلي ”لطالما كنت فتاة مجنونة، مفرطة الجنس في سن مبكرة“.

وزعمت آشلي انها استحمت مع والدها، وأن ذلك جعلها مدمنة على الجنس.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة تحقيق وزارة العدل حول اليوميات في نوفمبر 2021، وأكدت صحة المذكرات، لكن ”التايمز“ تجاهلت تضمين القصة أن صفحاتها تحتوي على معلومات مقلقة للغاية بأن ابنة الرئيس تظن أن استحمام أبيها معها من الممكن أن يكون سببا في إدمانها الجنس.

وفي كشف صادم، قالت آشلي إنها مارست الجنس مع أحد أفراد أسرتها، كما أقامت علاقة مع أحد أصدقائها في سن مبكرة.

وقالت في مذكراتها، ”أتذكر نوعا ما أنني مارست الجنس مع أحد أفراد أسرتي، كما أتذكر أنني مارست الجنس مع أحد الأصدقاء في سن مبكرة“.

وإضافة إلى تعاطيها المخدرات بشكل مستمر، أظهرت مذكرات آشلي أنها كانت تتعاطى المخدرات حتى أثناء تقديمها المساعدة في الحملة الانتخابية من أجل ترشح والدها للرئاسة في عام 2019.

وكشفت آشلي أيضا، أنها أقامت علاقات مع رجال غير زوجها الطبيب هوارد كيرين ”55 عاما“.

وقالت آشلي في مذكراتها واصفة العلاقة غير الشرعية الأولى بعد زواجها من كيرين ”بدأت في التسكع مع رجل جديد.. كان من المنعش أن أكون قادرة على تقبيل رجل آخر“.


من جانب آخر قالت وسائل إعلام إن مكتب التحقيقات FBIقبض على امرأة وأحالها للتحقيق بعد ما قامت بتسريب مذكرات أشلي.
 

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