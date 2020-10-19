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تسريبات تكشف طرق تعذيب نظام كوريا الشمالية للمعتقلين

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
 
الإثنين، 19-10-2020 10:00 ص متابعات- أمينة عبد العال

كشفت أحدي المنظمات الحقوقية الدولية الطرق التي يتعامل بها نظام كوريا الشمالية مع المعتقلين داخل السجون .
و نشرت منظمة " هيومن رايتس ووتش " في تقريرها طرق التعذيب التي يتبعها النظام الأمني والذي يتم فيها ممارسة التعذيب و الإذلال و الاعترافات القسرية للمعتقلين في النظام القضائي الكوري الشمالي .
و أشارت في تقريرها إلي أن النظام يعامل المعتقلين علي أنهم أقل قيمة من " الحيوانات " .
ومن أهم طرق التعذيب التي يتبعها النظام حسب تصريحات شرطي سابق: " إن النظام ينص على عدم تعرض المحتجزين للضرب، لكننا نحتاج إلى اعترافات أثناء التحقيق، لذا يجب ضربهم للحصول على اعتراف " .
وقال بعض المعتقلين السابقين  أنهم أُجبروا على البقاء راكعين مكتوفي الرجلَيْن دون حركة، لمدة 16 ساعة متواصلة، وكانوا يُعاقَبون إذا تحركوا، إضافة إلى الضرب بالأحزمة الجلدية وإجبارهم على الركض حول ساحة السجن آلاف المرات.
جدير بالذكر أن المنظمة اعتمدت في تقريرها علي شهادة عشرات المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم ومسئولين من كوريا الشمالية غادروا البلاد .
 

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