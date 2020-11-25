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تسجيل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بكورونا في الأردن

كورونا في مصر
كورونا
 
الأربعاء، 25-11-2020 05:26 م أحمد سالم
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و62 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبذلك ترتفع إجمالي الحالات المسجلة في الأردن حتى الان 198 ألف و21 حالة، و2442 حالة وفاة. 

ووأعلنت روسيا، أمس الثلاثاء، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب.

ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أسفرت النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. 
 

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