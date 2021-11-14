تركي الفيصل يعلق على قطع السعودية العلاقات مع لبنان

الأحد، 14-11-2021
12:26 م
علق رئيس الاستخبارات السعودية
الأسبق، الأمير تركي الفيصل
،
على الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان
، مؤكدا أن الذي يدفع الثمن هو الشعب اللبنان
ي.
وقال الأمير تركي الفيصل
في لقاء مع قناة "العربية":
"ما يحدث في لبنان
أمر مؤسف، والذي يدفع الثمن هو الشعب اللبنان
ي، وكذلك أيضا
الشيعة، فليس كل الشيعة هناك راغبة بسيطرة حزب الله".
وأضاف: "لو كانت لدي وصفة استطيع وصفها ما تأخرت عن
تقديمها، لكن الأمر راجع للشعب اللبنان
ي نفسه".
واستشهد رئيس الاستخبارات الأسبق بالانتفاضة اللبنان
ية قبل
جائحة كورونا، قائلا: "الهبة اللي قامت في لبنان
قبل كورونا، ضد الأوضاع وضد حزب
الله كانت دليلا أن الشعب اللبنان
ي كافة يرفض تلك الأوضاع".
وفي الأيام الماضية، أعلنت السعودية
والإمارات والبحرين والكويت
سحب سفرائها من بيروت، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنان
ية، احتجاجا على تصريحات
وزير الإعلام اللبنان
ي جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.
واعتبر قرداحي أن مليشيا الحوثي يدافعون عن أنفسهم تجاه اعتداء
من السعودية
والإمارات، وإن حرب اليمن حرب عبثية.