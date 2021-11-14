الأحد 14 نوفمبر 2021
توقيت مصر 21:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تمنح 3 لاعبين جنسيتها لينضموا للمنتخب.. تعرف عليهم

خناقة بين حنين حسام وصحفية داخل المحكمة والقاضي يتدخل ويصدر قرارًا

منع استخراج بطاقات أو تجديد رخص قيادة لمن لم يحصل على اللقاح

وكيل «كارتيرون» يحسم رحيله عن الزمالك

الأرصاد تحذر سكان القاهرة من سيناريو أسوان

شاهد.. أميرة الناصر ترد على رهف القحطاني بعد الفضائح المتبادلة

نجل «القذافي» يترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية (فيديو)

تركي الفيصل يعلق على قطع السعودية العلاقات مع لبنان

الإمارات تسلم مصر مرتكب جريمة حلوان

بعد أزمة جورج قرداحي.. إليسا توجه رسالة إلى السعوديين من موسم الرياض

ADS
 

تركي الفيصل يعلق على قطع السعودية العلاقات مع لبنان

6190b4214c59b7623b3335be
تركي الفيصل
Native
الأحد، 14-11-2021 12:26 م
علق رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، على الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان، مؤكدا أن الذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني.
وقال الأمير تركي الفيصل في لقاء مع قناة "العربية": "ما يحدث في لبنان أمر مؤسف، والذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني، وكذلك أيضا الشيعة، فليس كل الشيعة هناك راغبة بسيطرة حزب الله".
وأضاف: "لو كانت لدي وصفة استطيع وصفها ما تأخرت عن تقديمها، لكن الأمر راجع للشعب اللبناني نفسه".
واستشهد رئيس الاستخبارات الأسبق بالانتفاضة اللبنانية قبل جائحة كورونا، قائلا: "الهبة اللي قامت في لبنان قبل كورونا، ضد الأوضاع وضد حزب الله كانت دليلا أن الشعب اللبناني كافة يرفض تلك الأوضاع".
وفي الأيام الماضية، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت، وحظرت الرياض جميع الواردات اللبنانية، احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ نحو 7 سنوات.
واعتبر قرداحي أن مليشيا الحوثي يدافعون عن أنفسهم تجاه اعتداء من السعودية والإمارات، وإن حرب اليمن حرب عبثية.
 

إقرأ ايضا

0fc4890647ec198f6e6b452fa8c9d661de90f751

الملك سلمان يمنح 15 شخصية الجنسية السعودية.. تعرف عليهم

ارشيفية

أمطار رعدية ورياح نشطة وثلوج علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

أخبار متعلقة

160831Image1-1180x677_d

لبنان يفاجئ الجميع ببيان غير متوقع عن السعودية

WmOSW

ردًا على تصريحات «ميقاتي».. «قرداحي» لن يستقيل إلا بهذه الضمانة

download

رئيس وزراء لبنان يطالب جورج قرداحي بتقديم استقالته لمصالحة السعودية

جورج-قرداحي-660x330

وزير خارجية لبنان يعلنها: لن نقبل بشروط السعودية لحل الأزمة

1043232096_0_339_3058_1994_1000x541_80_0_0_6ae91b6cfba56d7260b85325a9d0fc1d

رئيس لبنان يكشف آخر تطورات الأزمة مع السعودية

1050130160_0_0_2908_1637_1200x0_80_0_1_a2ca45b98e5f1a3139581c70b00bbae2

جورج قرداحي يفاجئ الجميع ويحسم أمر استقالته من الحكومة اللبنانية