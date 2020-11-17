"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة لجمهور ألميريا باللغة الإسبانية

"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة لجمهور ألميريا باللغة الإسبانية

وجه المستشار السعودي تركي آل الشيخ رسالة باللغة الإسبانية إلى جمهور فريق ألميريا.



وتعهد في الرسالة التي نشرها على "تويتر" بوجود الفريق في المكان الذي ينتمي إليه.



وقال: "أشكركم جميعًا على الدعم الذي تلقيته من حالتي الصحية ، لقد جعلتم قلبي ملكًا لمدينة ألميريا العظيمة وألميريا التابعة لها ، سنحقق معًا الهدف العظيم المتمثل في وجود فريقنا في المكان الذي ينتمي إليه ، وهو اللعب ضد الأفضل ".







