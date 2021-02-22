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تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تكفله بنادي الشرطة العراقي

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
 
الإثنين، 22-02-2021 09:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة الوطنية العامة للترفيه أن الأنباء التي ترددت عن تكفله بشراء الثنائي جيلمين ريفاس و هيلدون راموس للعب لصالح نادي الشرطة العراقي غير صحيحة .
و أضاف في تصريحات صحفية أن التقارير الصحفية التي أشارت إلي ذلك غير صحيحة وعارية تماما من الصحة ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن جيلمين ريفاس لاعب أنقرة جوجو التركي حاليا قد لعب في نادي الهلال و الاتحاد ، فيما وقع هيلدون راموس مخالصة مالية مع نادي شباب الأهلي دبي خلال فترة الانتقالات الماضية و أصبح لاعب حر .  
 

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