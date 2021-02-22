تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تكفله بنادي الشرطة العراقي

الإثنين، 22-02-2021
09:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المستشار تركي آل
الشيخ رئيس الهيئة الوطنية العامة للترفيه أن الأنباء التي ترددت عن تكفله بشراء
الثنائي جيلمين ريفاس و هيلدون راموس للعب لصالح نادي الشرطة العراقي
غير صحيحة .
و أضاف في تصريحات
صحفية أن التقارير الصحفية التي أشارت إلي ذلك غير صحيحة وعارية تماما من الصحة ،
حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن
جيلمين ريفاس لاعب أنقرة جوجو التركي حاليا قد لعب في نادي الهلال و الاتحاد ،
فيما وقع هيلدون راموس مخالصة مالية مع نادي شباب الأهلي دبي خلال فترة الانتقالات
الماضية و أصبح لاعب حر .