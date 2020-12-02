الأربعاء 02 ديسمبر 2020
توقيت مصر 23:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رجل وفتاة.. انتشال جثتين من أسفل عقار الإٍسكندرية المنهار

تركي آل الشيخ يعلن عن 20 جائزة مفاجئة

مذهل.. فيديو لجثث أندلسيين حديثة تهز علماء إسبانيا

رسالة هامة من السعودية للأزهر الشريف

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا

مفاجأة بقائمة الزمالك للموسم الجديد حول "بن شرقي" و"ساسي"

الدولار أمام الجنيه.. الاستقرار يعود للعملة الأمريكية

مخاطر جديدة للمتعافين من "كورونا".. الشيخوخة المبكرة تهددهم

أحمد بدير يرد على اعتذار مي العيدان: لا مجال للتراجع

بشرى.. 20 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر

ADS
 

تركي آل الشيخ يعلن عن 20 جائزة مفاجئة

1274189_0
تركي آل الشيخ
 
الأربعاء، 02-12-2020 08:50 م محمد فضل - متابعات
وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، رسالة للمواطنين والوافدين، بشأن اقتراح المبادرات والأفكار في مجال الترفيه .
وقال آل الشيخ ، في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر ، إنه يفتح الفرصة للمواطنين والمواطنات، والمقيمين في البلاد لإرسال مقطع مصور مدته 3 دقائق، يشرح فيه الشخص فكرة ترفيهية ويكون هو قادرا على تنفيذها.
وأوضح أن الهيئة ستتبنى أهم 20 مبادرة، مع إتاحة الأولوية للسعوديين والسعوديات ثم المقيمين بالبلاد.
ودعا لأن تكون أفكار المبادرات المرسلة، قابلة للتحقيق على أرض الواقع، وجديدة، للحفاظ على الوقت.
 

إقرأ ايضا

66

«العربية للإصلاح الجنائي» تطالب قطر بالتدخل لإنهاء إجراءات تعسفية على4 مواطنين

thumbs_b_c_cd602d1cb9706401f2327397a3a58398

أمريكا تحذر مواطنيها بشأن كورونا

thumbs_b_c_ff861f50b4a1991cc0704a4796433b28

رسالة هامة من السعودية للأزهر الشريف

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ

طلب غير متوقع من تركي آل الشيخ لمتابعيه: أرجو منكم احترام هذا الأمر

الملك سلمان

بعد تفجير المقابر.. الملك سلمان يلقي خطابًا عاجلًا

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجيء متابعيه بتغريدة مبكية عن مرضه: كل إبرة وكل قطرة دم يارب

السعودية

السعودية تعلن عن حدث هو الأول من نوعه

image (2)

سعودي يدخل موسوعة جينيس ويحقق إنجازًا فريدًا

5f4cf5e04023e

السعودية تزف أسعد خبر للعمالة الوافدة