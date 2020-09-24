تركيا تعلن رغبتها في التفاوض مع مصر

الخميس، 24-09-2020
09:02 م
محمد فضل - متابعات
أكد
نائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران، على استعداد بلاده للتفاوض
مع مصر
من
أجل عقد اتفاق
لترسيم الحدود البحرية
.
وقال
المسئول التركي في مشاركته بمؤتمر تابع للرئاسة التركية حول الطاقة في المتوسط:
"نحن مستعدون للقاء مصر
. نحن منفتحون على مسألة الحد من مناطق الاختصاص البحري
أو إبرام اتفاق
يات لترسيم الحدود البحرية
، الأمر يعتمد على إرادة مصر
".
ومن
ناحية أخرى، أكد رئيس وزراء تركيا
الأسبق وزعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، أمس
الأربعاء، على ضرورة التوصل إلى تسوية للعلاقات بين مصر
وتركيا
.
وقال
داود أوغلو في تصريحات للصحفيين بالعاصمة التركية أنقرة إنه من الضروري التوصل لاتفاق
مع مصر
بشأن ترسيم الحدود البحرية
والمناطق الاقتصادية الخالصة.
وأضاف
أوغلو: "يجب توقيع اتفاق
ية بين مصر
وتركيا
بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل
منهما. الحل الوحيد لتجاوز عقبة خريطة إشبيليه، هو التوصل لاتفاق
مع مصر
".