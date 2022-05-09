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تركيا تعلن اعتقال سائحة عربية بتهمة إهانة أردوغان

1414382-الشرطة-التركية-تعتقل-فتاة
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الإثنين، 09-05-2022 02:05 م
اعتقلت السلطات في تركيا، سائحة مغربية بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية.
ووصفت السائحة المغربية، خلال تواجدها في حي جاميكيبر بولاية آيدن غرب ترك، تركيا بـ"الدولة الإرهابية"، كما شتمت أردوغان.
وبناء عليه أبلغ أصحاب المحال التجارية في المنطقة قوات الشرطة، التي وصلت على الفور واعتقلت المرأة المغربية.
يذكر أن هناك الآلاف من الأشخاص محتجزون في تركيا بتهمة إهانة أردوغان والدولة، وحكم على العشرات بالسجن بنفس التهمة، كما تم اعتقال عشرات الأجانب بالتهمة ذاتها.
 

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