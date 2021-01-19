ترامب يوقع قرار أمني أخير ضد الصين

الثلاثاء، 19-01-2021
09:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ، دونالد ترامب
، أمرا تنفيذيا ووقع عليه، بتوكيل الوكالات الأمريكية إلي إعطاء
الأولوية لإبعاد الطائرات المسيرة الصين
ية الصنع من الأساطيل الحكومية وتقييم أي
مخاطر أمنية .
كما
أصدر ترامب
توجيهات لجميع الوكالات بتحديد المخاطر الأمنية الناشئة عن وجود طائرات
مسيرة صنعتها شركات صينية أو دول أجنبية أخري تعتبرها أمريكا خصوما لها داخل أسطول
الطائرات الحالي للحكومة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير
بالذكر أن الشهر الماضي أضافت وزارة التجارة الأمريكية ، شركة " دي جيه آي
" أكبر شركة صينية لصناعة الطائرات المسيرة
إلي القائمة السوداء الاقتصادية
للحكومة إلي جانب عشرات الشركات الصين
ية الأخرى .