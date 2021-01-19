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ترامب يوقع قرار أمني أخير ضد الصين

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 19-01-2021 09:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا  ووقع عليه، بتوكيل الوكالات الأمريكية إلي إعطاء الأولوية لإبعاد الطائرات المسيرة الصينية الصنع من الأساطيل الحكومية وتقييم أي مخاطر أمنية .
كما أصدر ترامب توجيهات لجميع الوكالات بتحديد المخاطر الأمنية الناشئة عن وجود طائرات مسيرة صنعتها شركات صينية أو دول أجنبية أخري تعتبرها أمريكا خصوما لها داخل أسطول الطائرات الحالي للحكومة ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن الشهر الماضي أضافت وزارة التجارة الأمريكية ، شركة " دي جيه آي " أكبر شركة صينية لصناعة الطائرات المسيرة إلي القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة إلي جانب عشرات الشركات الصينية الأخرى .
 

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