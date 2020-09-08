" ترامب " يوجه لقادة البنتاجون اتهامات جديدة

الثلاثاء، 08-09-2020
12:14 م
متابعات- الدويني فولي
اتهم الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
قادة وزارة الدفاع
بأنهم يريدون الاستمرار في شن حروب من أجل إرضاء
" مقاولي الدفاع " .
و أكد في مؤتمر صحفي
في البيت الأبيض أن التصريحات التي نسبت له بالإساءة للجنود الأمريكيين غير صحيحة
وأنها تصريحات ملفقة قائلا :" لا أقول إن الجيش لا يحبني لكن الجنود يحبوني
" .
وأضاف " ربما
يكون كبار المسئولين في البنتاجون
لا يحبوني لأنهم لا يريدون فعل أي شئ سوي خوض
الحروب لذلك فإن تلك الشركات الرائعة التي تصنع القنابل والطائرات وكل شئ آخر ستكون
سعيدة " .