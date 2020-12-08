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ترامب يهدد وزارة الدفاع باستخدام الفيتو الرئاسي ضدها

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ترامب يهدد وزارة الدفاع باستخدام الفيتو الرئاسي ضدها

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 08-12-2020 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم علي مشروع قانون شامل للإنفاق الدفاعي ضمن 3 تشريعات كبيرة ستطرح أمام الكونجرس هذا الشهر ، إلا أن ميزانية الدفاع تواجه " فيتو " محتمل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
و أعلن كبير الجمهوريين ، ماك ثورنبيري ، في لجنة القوات المسلحة والداعم الرئيسي للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار أن تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفدرالية و حزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات " كورونا" ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وأضاف في التصريحات الصحفية كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع الفيتو لاحقا .
علي الجانب الآخر أكد رئيس اللجنة الديمقراطي، آدم سميث ، أنه في حالة استخدام الرئيس الفيتو ضد قانون الترخيص للدفاع الوطني فإن النواب سيعودون للتصويت لإبطاله .
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تتم الموافقة علي ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلس النواب والشيوخ هذا الأسبوع مما يوفر زيادة 3% علي رواتب العسكريين .
 

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