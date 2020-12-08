ترامب يهدد وزارة الدفاع باستخدام الفيتو الرئاسي ضدها

الثلاثاء، 08-12-2020
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يصوت مجلس النواب
الأمريكي اليوم علي مشروع قانون شامل للإنفاق الدفاعي ضمن 3 تشريعات كبيرة ستطرح
أمام الكونجرس هذا الشهر ، إلا أن ميزانية الدفاع تواجه " فيتو " محتمل
من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
.
و أعلن كبير
الجمهوريين ، ماك ثورنبيري ، في لجنة القوات المسلحة والداعم الرئيسي للميزانية
الجديدة التي تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار أن تمريرها يسهل إقرار الميزانية
الفدرالية و حزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات " كورونا"
، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
وأضاف في التصريحات
الصحفية كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع الفيتو
لاحقا .
علي الجانب الآخر أكد
رئيس اللجنة الديمقراطي، آدم سميث ، أنه في حالة استخدام الرئيس الفيتو
ضد قانون
الترخيص للدفاع الوطني فإن النواب سيعودون للتصويت لإبطاله .
جدير بالذكر أنه من
المتوقع أن تتم الموافقة علي ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلس النواب
والشيوخ هذا الأسبوع مما يوفر زيادة 3% علي رواتب العسكريين .