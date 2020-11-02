الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"شوبير" يكشف أسماء حكام مباريات نهائى أفريقيا

ترامب يهدد هؤلاء بإقالتهم فور فوزه بالرئاسة

مفاوضات جديدة لسد النهضة بين وزراء الدول الثلاثة اليوم

القصر الملكي يعلن إصابة الأمير بفيروس " كورونا"

قفزة للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

جهاز الفراعنة يعلن أسماء لاعبى الأهلى لمعسكر توجو

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزيرة الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا فوق سن الـ35

وزيرة الصحة : الإصابات بفيروس كورونا قد تزيد في الشتاء لهذا السبب

ADS
 

ترامب يهدد هؤلاء بإقالتهم فور فوزه بالرئاسة

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 02-11-2020 10:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة بعض الأشخاص في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية ، المقرر إجرائها غدا ، ومن أبرز هذه الشخصيات هو أنطوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية .
و كان فاوتشي انتقد إستراتيجية ترامب في إدارة أزمة " كورونا " مما دفع البيت الأبيض للرد عليه واتهامه بالسعي إلي إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية ، حسبما نشرت " الوطن " .
و أشار فاوتشي في بعض التصريحات الإعلامية إلي أن ترامب لم يعد يأخذ بنصائحه ،قائلا :" فجأة لم يعودوا يرغبون في الاستماع إلي رسالتنا لأنها لا تتوافق مع ما يريدون فعله .
وعلي الجانب الآخر اعتبر عضو فريق الإعلام في البيت الأبيض ، جود دير ، أن تصريحات فاوتشي غير مقبولة .
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

مفاوضات جديدة لسد النهضة بين وزراء الدول الثلاثة اليوم

ارشيفية

القصر الملكي يعلن إصابة الأمير بفيروس " كورونا"

5f9d97019f614

ارتكبوا عشرات الجرائم.. شرطة السعودية تفتك بهؤلاء

أخبار متعلقة

الرئيس الروسي

ردا علي ترامب.. بوتين : روسيا ستعمل مع أي زعيم أمريكي

الرئيس الروسي

رد غير متوقع من روسيا علي تبادل الاتهامات بين ترامب و بايدن بالتواطؤ مع بوتين

رئيس وزراء بريطانيا

جونسون يعلن استقالته لهذا السبب

عبد الخالق عبدالله

ترامب أم بايدن؟ .. مستشار بن زايد: أغلب دول الخليج تفضل هذا الشخص رئيسا لأمريكا

ميلانيا

قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب ترد على كتاب صديقتها المسيئ

ترامب

ترامب: شعرت كما لو أني سوبرمان بعد تناول أحد الأدوية!