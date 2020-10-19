الإثنين، 19-10-2020
11:37 م
المصريون ـ متابعات
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب
مرة جديدة الاثنين بحدة الطبيب أنطوني فاوتشي
الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة
والعضو في خلية الأزمة المتعلقة بوباء كورونا في البيت الأبيض.
وقال ترامب
خلال اتصال هاتفي مع أعضاء فريق حملة
ه الانتخابية، بحضور وسائل إعلام، "لقد سئم الناس من الحديث عن كوفيد-19".
وأضاف ترامب
بحسب شبكة بوليتيكو الأميركية "الناس يقولون اتركونا وشأننا.. لقد تعبوا.. تعبوا من الإصغاء لفاوتشي
وكل هؤلاء الأغبياء".
وأدى الوباء إلى وفاة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة
.
وقال ترامب
ساخراً "إنه في هذا المنصب منذ 500 عام"، في إشارة إلى فاوتشي
البالغ 79 عاماً والذي يدير معهد الأمراض المعدية.
وتابع ترامب
"لو أصغينا إليه، لكان توفي نحو 700 ألف أو 800 ألف شخص"، معتبراً في الوقت نفسه أن إقالته ستكون لها نتائج عكسية مع اقتراب الانتخابات
الرئاسية في 3 نوفمبر.
وأثار هذا الهجوم الرئاسي الجديد رد فعل حادا من السناتور الجمهوري لامار الكسندر الذي كتب على تويتر أن "الطبيب فاوتشي
هو أحد العاملين الاكثر مدعاة للتقدير في البلاد"، مذكرا بإنه واكب ستة رؤساء بدءا برونالد ريغان.
واضاف "لو استمع عدد أكبر من الأميركيين إلى نصائحه لكان عدد الإصابات بكوفيد-19 أقل ولكنا في مأمن اكبر للعودة إلى المدرسة والعمل".
وأعرب فاوتشي
قبل أسبوع عن استيائه من استخدام تصريحات له في فيديو أعده فريق حملة ترامب
حول فيروس كورونا المستجد.
وقال "بعد نحو خمسة عقود من العمل في الخدمة العامة، لم أعلن أبداً دعماً علنياً لأي مرشح"، مستنكراً إخراج تصريحاته عن سياقها.
وحاول فاوتشي
أكثر من مرة توضيح أو تصحيح تصريحات لترامب
حول لقاحات أو علاجات يجري تطويرها ضد الوباء.
وعلت النبرة أحياناً بين الرجلين، كما في نيسان/ابريل حين أعاد ترامب
تغريد منشور ورد فيه وسم "#اطردوا فاوتشي
"، قبل أن يؤكد أن "طوني" فاوتشي
يقوم بعمل رائع.