الثلاثاء، 29-09-2020
02:30 م
متابعات- أمينة عبد العال
اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب
شبكة الـ"سي إن إن"
الأمريكية بنشر أخبار كاذبة عنه تزامنا مع انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية نافيا
ما نشرته من تقرير بأنه يريد أن يرشح ابنته أيفانكا لمنصب نائب الرئيس في حملة
انتخابات 2016 .
وغرد ترامب
علي صفحته الرسمية علي " تويتر
" قائلا :" CNN تقول إننى أبلغت فى الواقع أننى أردت أن أرشح ابنتى،
إيفانكا، لمنصب نائب الرئيس فى انتخابات عام 2016. وأنا لم اكن أرغب فى هذا، هذه أخبار
وهمية وخاطئة، وهؤلاء الناس مرضى وكلامهم مضحك".