الأربعاء 30 سبتمبر 2020
توقيت مصر 01:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

​بومبيو: أمير الكويت الراحل له دورًا محوريًا في بناء السلام بالخليج

ترامب ينعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.. هذا ما قاله

في بيان رسمي.. الكويت: حضور جنازة الشيخ صباح الأحمد لأقربائه فقط

جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

رؤساء وقادة يودعون أمير الكويت

فيديو صادم.. ضبط زوجته تخونه فماذا فعل العشيق؟

لأول مرة.. صور نادرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

رسميًا.. الشيخ نواف الأحمد أميرًا للكويت

وفاة أمير الكويت تعيد اسم "مبارك" للظهور مجددًا

ترامب ينعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.. هذا ما قاله

أمير الكويت ترامب
ترامب والشيخ صباح الأحمد
 
الثلاثاء، 29-09-2020 11:12 م المصريون ـ متابعات
نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز ٩١ عامًا.
وقال ترامب في بيان نشره موقع البيت الأبيض الإليكتروني، إنني حزين لوفاة صديقي العزيز أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونرسل أنا وميلانيا تعازينا الحارة إلى شعب الكويت.
وأضاف ترامب: «كان الشيخ صباح صديقًا وشريكًا لا يتزعزع للولايات المتحدة. في وقت سابق من هذا الشهر، تشرفت بمنحه وسام جوقة الاستحقاق المرموق، قائد الدرجة الأولى».
وأضاف أنه كان دبلوماسيًا لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير الخارجية لمدة 40 عامًا، ووساطته الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط ساعدت في تجسير الانقسامات في ظل أصعب الظروف، وآمل أن تجتمع دول الخليج لتكريم إرثه والعمل نحو المستقبل التعاوني الذي تصوره.
وأشاد ترامب بجهود الأمير الراحل على الساحة الدبلوماسية، مضيفا أن «وساطته في الخلافات بالشرق الأوسط أقامت جسورا بين المنقسمين في الظروف الأكثر صعوبة».
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله بأن تجتمع دول الخليج «لتكريم إرث» الشيخ صباح الأحمد «والعمل من أجل مستقبل التعاون، الذي كان يتطلع إليه».
 

إقرأ ايضا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

​بومبيو: أمير الكويت الراحل له دورًا محوريًا في بناء السلام بالخليج

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

في بيان رسمي.. الكويت: حضور جنازة الشيخ صباح الأحمد لأقربائه فقط

الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح

جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

أخبار متعلقة

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

في بيان رسمي.. الكويت: حضور جنازة الشيخ صباح الأحمد لأقربائه فقط

الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح

جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

download

روسيا تتغزل في أمير الكويت

image (1)

رؤساء وقادة يودعون أمير الكويت

image

أول قرار رسمي كويتي بعد وفاة الأمير

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

هكذا نعت السعودية وفاة أمير الكويت