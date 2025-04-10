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ترامب يمهل نتنياهو 3 أسابيع لإنهاء الحرب في غزة

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الخميس، 10-04-2025 10:13 ص

 

 

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسبوعين إلى ثلاثة لإنهاء الحرب في غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد يوم من اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض، سلط نتنياهو الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي فيما يخص طريقة تعامله مع قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة، قائلا: "ترامب نظر إليّ وأكد للصحفيين أنني أعمل طوال الوقت لتحرير الأسرى"، غير أن الرئيس الأمريكي ربما بدأ يفقد صبره خلف الكواليس، إذ يعمل على صفقة من شأنها تحرير الأسرى وإنهاء الحرب بغزة.

وأكدت مصادر أمريكية لعائلات الأسرى الإسرائيليين، أن قضية ذويهم في غزة تصدرت جدول أعمال الاجتماع بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت المصادر، أن المسؤولين الأمريكيين يدفعون نحو للتوصل إلى صفقة للأسرى، في إطار تحرك أوسع نطاقا في الشرق الأوسط من أجل إنهاء الحرب في غزة، يتضمن قضية الملف النووي الإيراني.

وبحسب المصادر، منح الرئيس الأمريكي نتنياهو مزيدا من الوقت لمواصلة القتال بشرط ألا يمتد لفترة طويلة لا تتخطى أسبوعين أو 3 أسابيع، مؤكدا أن ترامب يريد إنهاء الحرب قريبا.

وعلى الرغم من ذلك، تشدد المصادر على أن إنهاء الحرب في غزة لا يعني بالضرورة التوصل لحل شامل لقضية الأسرى الإسرائيليين.

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيليين في بيان، مساء الأربعاء، أن الضغوط السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة وكذلك الضغط العسكري الإسرائيلي، تعزز احتمالات التوصل لاتفاق.

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