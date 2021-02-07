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ترامب يعود لمواقع التواصل بمنصة غريبة

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ترامب يعود لمواقع التواصل بمنصة غريبة

ترامب
ترامب
 
الأحد، 07-02-2021 10:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، استبعد من علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل " الفيسبوك و تويتر و يوتيوب " إلا أنه عاد إلي الساحة مجددا من خلال منصة جديدة غير معروفة للكثيرين وهي " جاب " .
ونفي  ترامب في تدوينته ما قال إنها مزاعم تلاحق موكله، ورفض لطلب ترامب الشهادة في البرلمان، تحت القسم.
و علقت المنصة " جاب" والشبيهة بموقع التدوينات المصغر " تويتر" علي تساؤلات المتابعين بأنها تشك أن يكون الرئيس السابق هو من يدير الصفحة بنفسه .
جدير بالذكر أن " تويتر" كان الموقع المفضل للرئيس الأمريكي السابق وكان يتواصل مع أنصاره وينشر قراراته من خلاله ووصل عدد متابعيه إلي حوالي 90 مليون شخص ، إلا أنه بعد أحداث اقتحام الكونجرس تم إلغاء حسابه .
 

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