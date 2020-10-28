الأربعاء 28 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. أول رد من الرئيس السيسي حول الرسوم المسيئة للرسول

ترامب يعلن عن 10 دول عربية تنضم لمعاهدة السلام

شوبير يعلن تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلى يصدم حسام عاشور بذلك القرار

السيسي: فهم صحيح الدين من أوليات المرحلة لمواجهة أهل الشر

خالد الصاوي يفجر مفاجأة ويعلن عن ندمه لهذا القرار

شيخ الأزهر : الرسوم المسيئة للرسول بذاءات لحشد الأصوات في الانتخابات

شيخ الأزهر يعلن انطلاق منصة عالمية للتعريف برسول الإنسانية بكل اللغات

السعودية: صرف 133 ألف دولار لكل أسرة متوفى بكورونا يعمل بالقطاع الصحي

"الطيب": الإساءة للنبي محمد عبث وتهريج وانفلات

ADS
 

ترامب يعلن عن 10 دول عربية تنضم لمعاهدة السلام

ترامب
الرئيس الامريكي
 
الأربعاء، 28-10-2020 11:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن تنضم حوالي 10 دول  عربية  في الشرق الأوسط إلي معاهدات السلام مع إسرائيل .
و أشار ترامب إلي أنه يتم حاليا العمل مع 5 دول و من المرجح الوصول إلي 9 أو 10 دول آخري ، مؤكدا أنه يعتقد أنه في نهاية المطاف ستنضم جميعها إلي اتفاقيات السلام بعد الانتخابات خاصة أنه مشارك في جميعها،  حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أضاف سنحقق السلام في الشرق الأوسط بدون دفع أي أموال أو سفك الدماء ، لافتا إلي أنه يحترم كثيرا الدول التي وقعت معاهدات مع إسرائيل .
 

إقرأ ايضا

السعودية

السعودية: صرف 133 ألف دولار لكل أسرة متوفى بكورونا يعمل بالقطاع الصحي

ارشيفية

ضجة علي مواقع التواصل بسبب " إلغاء نظام الكفالة "

مقطع من الفيديو

شاهد..تهتف ضد الرسول فتتلقي صفعة قاسية

أخبار متعلقة

السادات

صحيفة عبرية تكشف أسرارا جديدة عن زيارة السادات لإسرائيل

كورونا - إسرائيل

إصابة 4 وزراء في الحكومة الإسرائيلية بـ«كورونا»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أستاذ أمراض باطنة يكشف: ترامب يعالج بـ"كوكتيل الأجسام المضادة"

ترامب

البيت الأبيض يكشف تطورات الحالة الصحية لترامب

ترامب

مستشار "ترامب" يفجر صدمة: وضعه خطير

000_1J582N

"حميدتي": سنقيم علاقات مع إسرائيل..نحن في حاجة إليها